Ощадбанк в июне аннулирует некоторые карты
В частности банк советует обратиться своим клиентам в отделения по этому поводу, пишет 24 Канал со ссылкой на Ощадбанк.
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Так банк аннулирует карты:
- срок действия которых истек до 2 февраля 2022 года;
- карты, где нет ни копейки на счету;
- карты, которыми не осуществлялись какие-либо финансовые операции за последние шесть месяцев;
- карты, по которым в течение января - февраля 2025 года было осуществлено хотя бы одну операцию в кассе
- банка, банкомате, терминале, торговой сети любого украинского банка.
Украинцы могут уточнить информацию о своих картах карт, обратившись в банк. В частности это можно сделать следующим образом:
- через контакт-центр: 0-800-210-800;
- сделать веб-звонок на сайте банка;
- осуществить звонок через Viber.