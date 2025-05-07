Ощадбанк в июне аннулирует некоторые карты

В частности банк советует обратиться своим клиентам в отделения по этому поводу, пишет 24 Канал со ссылкой на Ощадбанк.

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Так банк аннулирует карты:

  • срок действия которых истек до 2 февраля 2022 года;
  • карты, где нет ни копейки на счету;
  • карты, которыми не осуществлялись какие-либо финансовые операции за последние шесть месяцев;
  • карты, по которым в течение января - февраля 2025 года было осуществлено хотя бы одну операцию в кассе
  • банка, банкомате, терминале, торговой сети любого украинского банка.

Украинцы могут уточнить информацию о своих картах карт, обратившись в банк. В частности это можно сделать следующим образом:

  • через контакт-центр: 0-800-210-800;
  • сделать веб-звонок на сайте банка;
  • осуществить звонок через Viber.