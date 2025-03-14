Боротимемось і надалі: Шмигаль розповів, звідки візьмуть гроші на відбудову України

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що пріоритетною задачею на цей рік для урядовців буде створення механізму щодо конфіскації російських заморожених активів. Саме ці кошти мають сприяти відновленню України.

Чи отримує Україна допомогу з заморожених російських активів зараз

Україна планує досягнути повної конфіскації російських заморожених активів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Україна буде добиватися повної конфіскації. Поки цей процес триває, ми продовжуємо отримувати кошти за рахунок заморожених активів.

Шмигаль розповів, які суми Україна уже отримала за ініціативою ERA:

752 мільйони фунтів – приблизно 973 мільйони доларів США – від Великої Британії;

2,5 мільярди канадських доларів – приблизно 1,7 мільярда доларів США – від Канади.

Робота щодо конфіскації активів ведеться не лише за кордоном, але і в Україні. Десятки мільярдів гривень підсанкційних осіб, російських банків та компаній уже направлені урядом на відновлення та захист нашої держави,

– наголосив Шмигаль.

Зверніть увагу! Шмигаль також розповів, що уряд планує ухвалити рішення за яким АРМА зможе продати конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 мільярда гривень. Ці кошти спрямують у Фонд відновлення України.