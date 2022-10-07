Куди звертатися, якщо ви отримали платіжку з неправильними показами лічильника

Через плутанину облгазів, або через не вчасно подані дані лічильника, українці можуть отримати платіжку не з правильними показниками. Тож Економіка 24 вирішила нагадати покроково, як правильно їх подавати та, як діяти у разі, якщо вам прийшла така платіжка.

Отримали платіжку з неправильними показниками

Спершу пропонуємо розібратись, чому може виникнути плутанина з показниками та прийти платіжка з неправильними даними.

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Невчасно подати показники

Перш за все – це термін подачі показників. Подавати їх слід з 1 по 5 число поточного місяця за попередній, перед тим зафіксувавши їх на фото, або відео для вашого облгазу. Якщо ж ви подасте пізніше, то облгаз (оператор ГРМ, якому передають показники лічильника) може розрахувати спожитий вами обсяг на рівні планового, котрий може бути вище за спожитий об'єм. Відтак ви отримаєте платіжку з неправильними показниками.

Подати показники лічильника можна через:

особистий кабінет на сайті оператора ГРМ (облгазу),

за допомогою мобільного телефону (смс, додаток чи чат-бот),

надіслати на електронну адресу,

зазначивши показники у сплаченому рахунку (квитанція абонентської книги).

Помилка облгазу

Подавати показники лічильна потрібно газорозподільним компаніям – облгазам (Оператора ГРМ), які ведуть облік цих показників, а потім передають інформацію для формування рахунків газопостачальним компаніям. У разі, якщо у вас змінився постачальник газу, то вас все одно обслуговує той самий облгаз, а вартість послуг з розподілу газу не зміниться.

Нагадаємо, що розрахунок суми до оплати, який вам надходить у комунальній платіжці, розраховується виключно на основі даних облгазу (оператора ГРМ), який відповідає за правильність приймання даних щодо обліку споживання.

Постачальник подає запит до оператора ГТС (облгазу) щодо об'ємів спожитого газу за місяць кожного домогосподарства. Облгаз же передає дані спожитого об'єму, який ви йому повідомили. Якщо ж не повідомили вчасно, то він може надати дані, наприклад, як за попередній місяць. Після цього постачальник нараховує суму до оплати.

Постачальник відповідає лише за те, щоб ви отримували газ за фіксованою ціною.

Таким чином лише облгаз має доступ до даних від споживачів (домогосподарств) і розраховує об'єм спожитого газу, за яким постачальник проводить розрахунок суми до оплати за постачання в комунальній платіжці. Тож причиною неправильних показників у ній може бути помилка облгазу (оператора ГРМ).

Як діяти у такому разі

Перше й найлегше – звернутися до оператора ГРМ для виправлення інформації. Облгаз повинен скоригувати дані, а постачальник після цього перерахує суму до оплати. У разі повільної реакції на вашу скаргу, ви можете направити офіційну письмову претензію та вимогу надати роз’яснення, чому передані вами показання лічильника зафіксовані неправильно і звідки взялася зазначена в рахунках сума.

Також ви можете звернутись до НКРЕКП. По-перше, ви можете прикріпити уже подані заяви та скарги, які залишились без уваги та надіслати скаргу до НКРЕКП про порушення з боку облгазу (оператора ГРМ) та вимогу провести перевірку оператора на предмет дотримання ліцензійних умов.