Получили платежку по неправильным показателям

Сначала предлагаем разобраться, почему может возникнуть неразбериха с показателями и прийти платежка с неправильными данными.

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Несвоевременно подать показатели

Прежде всего – это срок подачи показателей. Подавать их следует с 1 по 5 число текущего месяца за предыдущий, перед тем зафиксировав их на фото или видео для вашего облгаза. Если же вы подадите позже, то облгаз (оператор ГРМ, которому передают показатели счетчика) может рассчитать потребленный вами объем на уровне планового, который может быть выше потребленного объема. Следовательно, вы получите платежку с неправильными показателями.

Подать показатели счетчика можно через:

личный кабинет на сайте оператора ГРМ (облгаза),

с помощью мобильного телефона (смс, приложение или чат-бот),

отправить по электронному адресу,

отметив показатели в уплаченном счете (квитанция абонентской книги).

Обратите внимание! Подавать счетные показатели нужно газораспределительным компаниям – облгазам (Оператора ГРМ), которые ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газоснабжающим компаниям. В случае, если у вас изменился поставщик газа, вас все равно обслуживает тот же облгаз, а стоимость услуг по распределению газа не изменится.

Ошибка облгаза

Напомним, что расчет суммы к оплате, который вам поступает в коммунальной платежке, рассчитывается исключительно на основе данных облгаза (оператора ГРМ), отвечающего за правильность приема данных по учету потребления.

Поставщик подает запрос оператору ГТС (облгаза) относительно объемов потребленного газа за месяц каждого домохозяйства. Облгаз передает данные потребленного объема, который вы ему сообщили. Если же не сообщили вовремя, он может предоставить данные, например, как за предыдущий месяц. После этого поставщик начисляет сумму к оплате.

Обратите внимание! Поставщик отвечает только за то, чтобы вы получали газ по фиксированной цене.

Таким образом, только облгаз имеет доступ к данным от потребителей (домохозяйств) и рассчитывает объем потребленного газа, по которому поставщик производит расчет суммы к оплате за поставки в коммунальной платежке. Так что причиной неправильных показателей в ней может быть ошибка облгаза (оператора ГРМ).

Как поступать в таком случае

Первое и самое легкое – обратиться к оператору ГРМ для исправления информации. Облгаз должен скорректировать данные, а поставщик после этого перечислит сумму к оплате. В случае медленной реакции на вашу жалобу, вы можете направить официальную письменную претензию и требование предоставить разъяснение, почему передаваемые вами показания счетчика зафиксированы неправильно и откуда взялась указанная в счетах сумма.

Также вы можете обратиться в НКРЭКУ. Во-первых, вы можете прикрепить уже поданные заявления и жалобы, которые остались без внимания и отправить жалобу в НКРЭКУ о нарушениях со стороны облгаза (оператора ГРМ) и требование провести проверку оператора на предмет соблюдения лицензионных условий.

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