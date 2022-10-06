Чи підвищуватимуть тарифи у 2023 році

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів під час онлайн-конференції Forbes "Бізнес і держава під час війни", що у бюджет-2023 будуть закладені конкретні механізми, як і в цьогорічний, аби уникнути підвищення тарифів, передає 24 канал.

До теми Тарифи на газ у жовтні 2022 року: яка ціна у різних постачальників

Сергій Марченко Міністр Фінансів України В цьому році закладений механізм, який дозволяє компенсувати різницю вартості ринкової і тієї, яка фіксована для споживачів. Для компаній, які постачають електроенергію та газ і я думаю, що в наступному році ми будемо йти схожим шляхом.

Він додав, що в уряду немає інших варіантів та нормального сприятливого середовища, аби говорити про перегляд тарифів до закінчення війни. Ба більше, про це навіть не може іти мова.

Але компенсаційні механізми для компаній, які постачають енергетичні продукти мають бути закладені і в цьому році вони частково закладені і я думаю, що на наступний рік вони також будуть передбачені,

– розповів він.

Які зараз тарифи в Україні

Тарифи на розподіл (доставку) газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), а також постачання гарячої води не підвищуватимуть до кінця воєнного стану.

Тариф на електроенергію залежатить від кількості спожитих кіловатів сім'єю (домогосподарством) за місяць: до 250 кіловатів – 1,44 гривні за кіловат-годин, понад 250 кіловатів – 1,68 гривні (з урахуванням податку на додану вартість).

Втомилися ділитися прибутком з посередниками? Глобальна криптобіржа Bybit надала можливість спотової торгівлі криптовалютою з нульовою комісією.