Оформлення групи інвалідності: як отримати таку пенсію

Алгоритм встановлення групи інвалідності від народження і внаслідок певних обставин різний. Як діяти в разі набуття каліцтва, щоб гарантовано отримати виплати, читайте далі.

Як оформити інвалідність

Першочергово особа має звернутись до сімейного лікаря, аби пройти комплексний медогляд. Фахівець робить запис у медичну карту і надає форму 088/о. Ця довідка і є направленням на медико-соціальну експертизу.

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Далі громадянин проходить комісію (ЛКК). Цей орган визначає чи має право особа на інвалідність.

Наступним кроком є МСЕК, ця комісія, своєю чергою, встановлює інвалідність і розробляє план лікуванні/реабілітації громадянина. Також цей орган визначає:

групу інвалідності;

обставини набуття інвалідності;

момент набуття інвалідності.

Саме МСЕК пов'язує отриману інвалідність з професійної діяльності особи. Повний перелік необхідних документів для проходження цієї комісії ви можете знайти тут

Далі вам необхідно зробити копії документів, виданих МСЕК. Йдеться про довідку з затвердженням інвалідності та планом реабілітації. Отримані копії потрібно розіслати у такому порядку:

Індивідуальна програма реабілітації та виписка з акта огляду комісії щодо втрати професійної працездатності надається місцевому органу державного соціального страхування.

Виписку з акту огляду комісії протягом 3 днів після отримання необхідно відправити в установу, де особа з інвалідністю зареєстрована як отримувач пенсії чи соцдопомоги.

Окремо індивідуальна програма реабілітації має бути надіслано до лікувального закладу та соціального захисту населення за місцем проживання.

Також особа зобов'язана повідомити свого працедавця про встановлену групу інвалідності. Якщо громадянина зовсім позбавили працездатності, він має надати про це відповідні документи.

Які виплати по інвалідності зараз

Виплати по інвалідності прямо залежать від вікових. Зараз це співвідношення таке:

особи з інвалідністю І групи мають 100% пенсії за віком;

ІІ групи – 90%;

ІІІ групи – 50%.

Уряд встановив мінімальний розмір виплат, які можуть отримати українці з інвалідністю. Зараз ці пенсії такі: