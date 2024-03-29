Чи зміниться мінімальна та максимальна пенсія з квітня

Мінімальна пенсія та максимальна пенсія в Україні привʼязані до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум на 2024 рік встановлено з 1 січня та наразі він залишається незмінний: для осіб, які втратили працездатність, він становить – 2361 гривню.

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Відповідно до цього, розмір мінімальної пенсії становив 2361 гривню, проте нині внаслідок весняної індексації виплата зросла до 2725 гривень та з 1 квітня буде перебувати на такому рівні. Таку соціальну пенсію отримують особи, які взагалі не мають страхового стажу. Її призначають із 65 років.

Зауважте! Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу.

Своєю чергою розмір максимальної пенсії нині становить 23 610 гривень, оскільки не може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.