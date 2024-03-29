Мінімальна "соціальна" пенсія в Україні складає 2725 гривень.
Максимальна пенсія в Україні залишиться на рівні 23 610 гривень.
Пенсійні виплати громадянам старшим за 65 років з повним страховим стажем збільшаться до 3 200 гривень.
З 1 квітня мінімальна зарплата в Україні зросте до 8 000 гривень, що позитивно вплине на пенсійні виплати.
Мінімальна та максимальна пенсія з 1 квітня / Колаж 24 Каналу
Українців цікавить питання, чи зміняться мінімальні та максимальні пенсійні виплати вже з квітня. Адже, як відомо, вже вдруге за рік зростуть виплати в пенсіонерів, які старше 65 років і які мають повний страховий стаж.
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Чи зміниться мінімальна та максимальна пенсія з квітня
Мінімальна пенсія та максимальна пенсія в Україні привʼязані до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум на 2024 рік встановлено з 1 січня та наразі він залишається незмінний: для осіб, які втратили працездатність, він становить – 2361 гривню.
Відповідно до цього, розмір мінімальної пенсії становив 2361 гривню, проте нині внаслідок весняної індексації виплата зросла до 2725 гривень та з 1 квітня буде перебувати на такому рівні. Такусоціальну пенсію отримують особи, які взагалі не мають страхового стажу. Її призначають із 65 років.
Своєю чергою розмір максимальної пенсії нині становить 23 610 гривень, оскільки не може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.