Изменится ли минимальная и максимальная пенсия с апреля

Минимальная пенсия и максимальная пенсия в Украине привязаны к прожиточному минимуму. Прожиточный минимум на 2024 год установлен с 1 января и пока он остается неизменным: для лиц, утративших трудоспособность он составляет – 2 361 гривну.

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Согласно этому, размер минимальной пенсии составлял – 2361 гривну, однако сейчас в результате весенней индексации выплата выросла до 2 725 гривен и с 1 апреля будет находиться на таком уровне. Такую "социальную" пенсию получают лица, которые вообще не имеют страхового стажа. Ее назначают с 65 лет.

Заметьте! Перерасчет минимальных пенсий зависит от возраста пенсионеров и их страхового стажа.

В свою очередь, размер максимальной пенсии сейчас составляет – 23 610 гривен, поскольку не может превышать десяти размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.