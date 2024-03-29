Минимальная и максимальная пенсия с 1 апреля / Коллаж 24 Канала
Украинцев интересует вопрос, изменятся ли минимальные и максимальные пенсионные выплаты уже с апреля. Ведь, как известно, уже второй раз за год вырастут выплаты у пенсионеров, которые старше 65 лет и которые имеют полный страховой стаж.
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Изменится ли минимальная и максимальная пенсия с апреля
Минимальная пенсия и максимальная пенсия в Украине привязаны к прожиточному минимуму. Прожиточный минимум на 2024 год установлен с 1 января и пока он остается неизменным: для лиц, утративших трудоспособность он составляет – 2 361 гривну.
Согласно этому, размер минимальной пенсии составлял – 2361 гривну, однако сейчас в результате весенней индексации выплата выросла до 2 725 гривен и с 1 апреля будет находиться на таком уровне. Такую"социальную" пенсию получают лица, которые вообще не имеют страхового стажа. Ее назначают с 65 лет.
В свою очередь, размер максимальной пенсии сейчас составляет – 23 610 гривен, поскольку не может превышать десяти размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.