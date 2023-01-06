Деякі українці зможуть отримувати пенсію автоматично: кого стосуються зміни

Українці, що проживають на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримувати пенсійні виплати без візиту до Пенсійного фонду. У Верховній Раді з'явився відповідний законопроєкт, який незабаром ухвалять.

Що потрібно для того, щоб отримати пенсію

Якщо ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і уже маєте достатній страховий стаж, то пенсійні виплати вам призначають автоматично. Тобто, можна буде обійтись без особистого візиту до Пенсійного фонду України.

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Громадянам, що мають інвалідність, пенсію призначатимуть згідно з датою встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи.

Проєкт Закону спрямований на забезпечення соціальної захищеності

громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або на

території, де ведуться бойові дії шляхом надання можливості для призначення

пенсії з дня досягнення пенсійного віку незалежно від строку звернення за

пенсією.

– йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Зазначається, що українці які проживають на окупованих територіях, не мають інтернету та українського мобільного зв'язку, а також позбавлені можливості особисто відвідати Пенсійний фонд.

Законопроєкт передбачає, що такі правила діятимуть до скасування воєнного стану і протягом трьох місяців після цього.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що однією із пріоритетних задач уряду на 2023 рік є проведення пенсійної реформи. Її результатом буде впровадження накопичувальної пенсійної системи, завдяки якій кожен працюючий українець матиме рахунок для обов'язкових пенсійних накопичень.