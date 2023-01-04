Як буде поповнюватись рахунок

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти на рахунки надходитимуть з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян.

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Закон передбачає обов’язкові накопичення усіма працюючими громадянами до досягнення ними 55 років. Пенсійні внески на користь таких працівників будуть сплачувати роботодавці.

Відсоток відрахувань від заробітної платні буде збільшуватись поступово. Так, роботодавці сплачуватимуть 1% у 023, 1,5 %; у 2024, 2 % у 2025 роках. Водночас держава буде рівносильно співфінансувати такі внески коштом Державного бюджету України.

При цьому, розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, а накопичувальний внесок включається до складу ЄСВ.

Чому реформа необхідна

Скорочення чисельності працездатних громадян через війну, зменшення народжуваності та зростання тривалості життя призводить до сильного дисбалансу платників податків та пенсіонерів.

Ще у 2021 році було 10 мільйонів осіб, за яких сплачувались внески до Пенсійного фонду України, та більше 10 мільйонів пенсіонерів. Тобто, різниця між великими пенсійними витратами та меншими надходженнями до пенсійного фонду компенсувалася з бюджету країни.

Ця ситуація буде погіршуватися, оскільки багато українців поїхали за кордон через війну і якась частина з них уже ніколи не повернеться. Тому накопичувальні пенсії буде впроваджено, щоб згодом уникнути збільшення навантаження на держбюджет.

Нагадаємо, щороку в Україні змінюються умови для виходу на пенсію. Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати 30 років страхового стажу. Ті, у кого недостатньо стажу, можуть або зачекати, або докупити стаж. Вийти на пенсію у 63 роки зможуть українці зі стажем в 20 років.