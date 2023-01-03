Пенсійний вік в Україні – 60 років. Та далеко не кожен українець, досягнувши цього віку, може розраховувати на пенсійні виплати цього року.

До теми Страховий стаж збільшиться, а виплати проіндексують: якими будуть пенсії у 2023 році

Хто може вийти на пенсію

Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати 30 років страхового стажу. Минулого року необхідно було 29 років. Ті, у кого недостатньо стажу, можуть або зачекати, або докупити стаж.

Вийти на пенсію у 63 роки зможуть українці зі стажем в 20 років. Якщо і цього немає, то є шанс відпочити від роботи у 65 років. Але лише за умови наявності страхового стажу хоча б 15 років.

Зверніть увагу! Страховий стаж можна докупити. З 1 січня один місяць коштує 2 948 гривень (це ЄСВ, помножений на коефіцієнт 2). Рік страхового стажу обійдеться в 35 376 гривень.

Що ще варто знати пенсіонерам

У 2023 році мінімальна пенсія залишилася без змін – на рівні 2 093 гривні.

Проте вже у березні планується індексація пенсій, яка повинна покрити втрати пенсіонерів від інфляції за 2022 рік. Очікується, що вона складе близько 30%, але точна цифра стане відомою ближче до лютого.

До речі, пенсіонери мають право на виплату одразу 6 пенсій наперед. Для цього потрібно лиш написати заяву до ПФУ.



Що змінилося для українців / Інфографіка 24 каналу