Пенсійний вік в Україні – 60 років. Та далеко не кожен українець, досягнувши цього віку, може розраховувати на пенсійні виплати цього року.
До теми Страховий стаж збільшиться, а виплати проіндексують: якими будуть пенсії у 2023 році
Хто може вийти на пенсію
Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати 30 років страхового стажу. Минулого року необхідно було 29 років. Ті, у кого недостатньо стажу, можуть або зачекати, або докупити стаж.
Вийти на пенсію у 63 роки зможуть українці зі стажем в 20 років. Якщо і цього немає, то є шанс відпочити від роботи у 65 років. Але лише за умови наявності страхового стажу хоча б 15 років.
Що ще варто знати пенсіонерам
- У 2023 році мінімальна пенсія залишилася без змін – на рівні 2 093 гривні.
- Проте вже у березні планується індексація пенсій, яка повинна покрити втрати пенсіонерів від інфляції за 2022 рік. Очікується, що вона складе близько 30%, але точна цифра стане відомою ближче до лютого.
- До речі, пенсіонери мають право на виплату одразу 6 пенсій наперед. Для цього потрібно лиш написати заяву до ПФУ.