У ефірі телемарафону "Єдині новини" Оксана Жолнович розповіла, що уряд знайде для цього гроші. Ба більше, вже наприкінці січня 2023 року стане відомим відсоток інфляції, пише 24 канал.
Читайте також Тарифи, ціни на пальне, житло та зарплати: що чекає українців у 2023 році
Як і коли проведуть індексацію пенсій
Міністерка соціальної політики пояснила, що звітність за останній місяць опрацьовуватиметься у січні. Саме тому наприкінці першого місяця 2023 року буде розраховуватися і рівень інфляції.
Так, ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні,
– заявила Оксана Жолнович.
Ба більше, вона пояснила, що передача інших соцвиплат до адміністрування Пенсійного фонду ніяк не вплине на пенсійне забезпечення українців. Зокрема тому, що лікарняними та субсидіями опікуватимуться нові утворені в межах фонду структури.
Які пенсії прогнозують українцям
- Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що індексація пенсій у січні 2023 року становитиме 5,4%.
- Попередньо відомо, що мінімальну пенсію збільшать на 66 гривень, після підвищення вона становитиме 2093 гривні.
- Окрім того, зростуть й інші пенсії. Зокрема, мінімальну пенсію людям з інвалідністю внаслідок війни підвищиться на суму від 138 до 429 гривень.
- У шахтарів буде на 198 гривень більше, у сімей військовослужбовців в разі втрати годувальника – на 132 гривні більше. Детальніше про виплату пенсій у 2023 році читайте за посиланням.