У ефірі телемарафону "Єдині новини" Оксана Жолнович розповіла, що уряд знайде для цього гроші. Ба більше, вже наприкінці січня 2023 року стане відомим відсоток інфляції, пише 24 канал.

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Як і коли проведуть індексацію пенсій

Міністерка соціальної політики пояснила, що звітність за останній місяць опрацьовуватиметься у січні. Саме тому наприкінці першого місяця 2023 року буде розраховуватися і рівень інфляції.

Так, ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні,

– заявила Оксана Жолнович.

Ба більше, вона пояснила, що передача інших соцвиплат до адміністрування Пенсійного фонду ніяк не вплине на пенсійне забезпечення українців. Зокрема тому, що лікарняними та субсидіями опікуватимуться нові утворені в межах фонду структури.

Які пенсії прогнозують українцям