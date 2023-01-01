У січні виплати залишаться на такому ж рівні, як були у грудні. Наступне підвищення пенсій заплановано на березень 2023 року. За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, індексація становитиме 5,4%.

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Як змінилися пенсії у грудні

Мінімальна пенсія за віком незайнятим пенсіонерам збільшилась на 66 гривень до 2093 гривень;

Мінімальна пенсія шахтарям збільшилась на 198 гривень до 6279 гривень;

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника підвищилась на 132 гривні до 4186 гривень;

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни підвищились на суму від 138 до 429 гривень;

Підвищення ветеранам війни та членам сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни зросли на суму від 6,6 до 33 гривень;

Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань зросло на суму від 16,50 гривень до 33 гривень;

Пенсії за особливі заслуги перед Україною збільшаться від 13,20 до 26,40 гривень;

Максимальний розмір пенсії збільшився на 660 гривень – до 20 930 гривень;

Надбавки донорам збільшились на 8,10 гривень до 250 гривень.

Нагадаємо, у наступному році суттєво зміниться розмір страхового стажу, котрий потрібен для виходу на пенсію. Якщо цьогоріч достатньо було накопичити 29 років, аби вийти на пенсію у 60 років, то у 2023 році потрібно буде мати не менше ніж 30 років страхового стажу.