В эфире телемарафона "Единые новости" Оксана Жолнович рассказала, что правительство найдет для этого деньги. Более того, уже в конце января 2023 года станет известным процент инфляции, пишет 24 канал.
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Как и когда будет проведена индексация пенсий
Министр социальной политики пояснила, что отчетность за последний месяц будет прорабатываться в январе. Именно поэтому в конце первого месяца 2023 будет рассчитываться и уровень инфляции.
Так, ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте,
– заявила Оксана Жолнович.
Более того, она пояснила, что передача других соцвыплат в администрирование Пенсионного фонда никак не повлияет на пенсионное обеспечение украинцев. В частности, потому, что больничными и субсидиями будут заниматься новые образованные в рамках фонда структуры.
Какие пенсии прогнозируют украинцам
- Замминистра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что индексация пенсий в январе 2023 года составит 5,4%.
- Предварительно известно, что минимальную пенсию увеличат на 66 гривен, после повышения она составит 2093 гривны.
- Кроме того, возрастут и другие пенсии. В частности, минимальная пенсия людям с инвалидностью в результате войны увеличится на сумму от 138 до 429 гривен.
- У шахтеров будет на 198 гривен больше, у семей военнослужащих в случае потери кормильца – на 132 гривны больше. Детальнее о выплате пенсий в 2023 году читайте за ссылкой.