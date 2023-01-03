В эфире телемарафона "Единые новости" Оксана Жолнович рассказала, что правительство найдет для этого деньги. Более того, уже в конце января 2023 года станет известным процент инфляции, пишет 24 канал.

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Как и когда будет проведена индексация пенсий

Министр социальной политики пояснила, что отчетность за последний месяц будет прорабатываться в январе. Именно поэтому в конце первого месяца 2023 будет рассчитываться и уровень инфляции.

Так, ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте,

– заявила Оксана Жолнович.

Более того, она пояснила, что передача других соцвыплат в администрирование Пенсионного фонда никак не повлияет на пенсионное обеспечение украинцев. В частности, потому, что больничными и субсидиями будут заниматься новые образованные в рамках фонда структуры.

Какие пенсии прогнозируют украинцам