Чи можна отримувати соціальні виплати та субсидію одночасно

4 листопада 2024, 11:11
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Автор: Катерина Добровольська

Питання отримання соціальних виплат та субсидії дуже актуальне в Україні. Особливо, для внутрішньо переміщених осіб, які хочуть одночасно претендувати на субсидію на оренду житла та соцдомогу.

Отримання субсидії та соцвиплат одночасно

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг не виключає отримання інших соціальних виплат, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики. Таким чином, Внутрішнім переселенцям, які отримуватимуть субсидію на оренду житла, буде збережено всі інші соціальні виплати.

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Відповідну постанову вже затвердив уряд, і наразі відбувається технічна підготовка для зручного цифрового подання заявок. Відомство також активно відповідає на питання громадян, підтверджуючи, що призначення субсидії не впливає на інші виплати.

У зв'язку з тим, що отримуємо багато питань, чи не скасовуються інші соціальні виплати при призначенні субсидії на оренду житла, відповідаємо: ні, не скасуються, ви продовжуватимете отримувати інші виплати,
– запевнили в Мінсоцполітики.

Як повідомляється, на першому етапі новий інструмент почне діяти з середини січня 2025 року в дев’яти пілотних регіонах, де найбільше внутрішньо переміщених осіб:

  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Запорізькій;
  • Миколаївській;
  • Дніпропетровській;
  • Херсонській;
  • Луганській та Донецькій областях (за винятком територій, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані).

Хто може претендувати на субсидію на оренду житла

На цю допомогу зможуть претендувати родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% свого сукупного доходу. Якщо ж дохід родини становить менш ніж два прожиткові мінімуми на одну особу (5 840 гривень), субсидія покриватиме більшу частину вартості оренди.