Чому вам потрібно терміново написати заяву на отримання субсидії

Субсидія може призначатися на різні послуги ЖКП. Основною умовою є те, що родина не має змоги самостійно оплачувати комуналку.

Коли необхідно оформлювати пільги

Якщо домогосподарству призначено субсидію у неопалювальний сезон, писати нову заяву не потрібно. Йдеться і про ті випадки, коли розмір пільг у літній період був нульовий.

Читайте також Список найактуальніших професій на найближчі 20 років

Коли у субсидії було відмовлено, заяву можна подати повторно. Отримати пільги на цей сезон можливо.Необхідно встигнути зафіксувати заяву це до 30 листопада 2023 року.

Хто може отримати субсидію

Розгляд заяви на отримання субсидії відбувається протягом 30 днів. На цей час пільги не нараховуються.

Субсидію мають право оформити як орендарі, так і власники житла. Основною умовою є те, що дохід родини на 15% менше за суму платіжок.

Для надання пільг боргів за ЖКП не має бути.

Які документи необхідні для оформлення субсидії:

заява;

декларація про доходи;

договір оренди чи свідоцтво про право власності на вказане житло;

посвідчення особи.

Подати заяву можна онлайн: у вебпорталі ПФУ чи через цифровий додаток "Дію". Також процедура здійснюється офлайн в управлінні соцзахисту.