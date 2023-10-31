Яким буде ринок праці у майбутньому

Зважаючи на теперішній світовий порядок, стає зрозуміло, що військові конфлікти можуть сильно вплинути на економічну складову. Науковці Яна Лаврик та Микола Скиба створили декілька імовірних сценаріїв розвитку подій протягом наступних 20 років.

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Як, на думку вчених, може розвиватися майбутнє

За інерцією

Відповідно до цього прогнозу, Україна перемагає у війні з Росією. Однак, економічна складова нашої держави сильно погіршується. Україну не прийняли до ЄС, але зовнішні інвестиції сприяють її відбудові та відновленню.

У цей час найпопулярнішими професіями будуть: будівельник, ремонтник (особливо технічні спеціалісти та електрики), юристи та перевізники (сірий імпорт сприятиме попиту на ці спеціальності).

Командний розвиток

Перемога України на найвигідніших умовах. Замість вступу у ЄС, країна обирає інший напрямок розвитку. Створюються регіональні союзи, які мають забезпечити взаємовигідні умови. Україна майбутнього хоч і має розвинену економіку, проте деякі галузі, наприклад науки, потребують дотацій з-за кордону.

Найбільшою популярністю користуватимуться такі спеціальності: логіст, менеджер, архітектор, будівельник, професії, спрямовані на збільшення боєздатності країни, ІТ-спеціалісти, аналітики, працівники медичної сфери.

"Медоїд"

В Україні з'являються нові території – землі європейської частини Росії. Економіка країни швидко розвивається. Оборонна здатність України сильно підвищується і досягає значного рівня.

Найнеобхіднішими у цей час будуть військові спеціальності, науковці (найбільше біологи і генетики), ІТ-фахівці, працівники сфер освіти та охорони здоров'я і аграрії.

Лаврик та Скиба виділили топ-4 якостей ідеальних кандидатів, які гарантовано дозволять працевлаштуватися у майбутньому: