Когда необходимо оформлять льготы

Если домохозяйству назначена субсидия в неотапливаемый сезон, писать новое заявление не нужно. Речь идет и о тех случаях, когда размер льгот в летний период был нулевой.

Читайте также Список самых актуальных профессий на ближайшие 20 лет

Когда в субсидии было отказано, заявление можно подать повторно. Получить льготы на этот сезон возможно. Необходимо успеть зафиксировать это заявление до 30 ноября 2023 года.

Заметьте! Рассмотрение заявления на получение субсидии проходит в течение 30 дней. В этот период льготы не начисляются.

Кто может получить субсидию

Субсидию вправе оформить как арендаторы, так и собственники жилья. Основным условием является то, что доход семьи на 15% меньше суммы платежек.

Обратите внимание! Для предоставления льгот долгов по ЖКУ не должно быть.

Какие документы необходимы для оформления субсидии:

заявление;

право на доходы;

договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное жилье;

удостоверение личности.

Подать заявление можно онлайн: в вебпортале ПФУ или через цифровое приложение "Дию". Также процедура осуществляется офлайн в управлении соцзащиты.