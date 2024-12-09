Україна отримає нову допомогу від ЄС: на що виділили ці кошти

Україна отримає нову допомогу від ЄС у грудні 2024 року. Кошти надаватимуться в рамках програми Ukraine Facility.

Яку підтримку отримає Україна від ЄС

Рада ЄС схвалила виплату Україні ще 4,2 мільйона євро. Кошти мають надійти уже цього місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги. Разом будуємо майбутнє, засноване на стабільності, демократії та єдності Європи.

Завдяки отриманню цієї допомоги, загальна річна підтримка України за ініціативою Ukraine Facility сягне 16 мільярдів євро.

Нагадаємо! Україна має отримувати підтримку в рамках програми Ukraine Facility протягом 2024 – 2027 років. Загальна сума допомоги сягатиме 50 мільярдів євро.