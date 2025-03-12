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12 березня, 16:57
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Проблему вирішено: нафтопровід "Дружба" відновив свою роботу

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Транспортування нафти через нафтопровід "Дружба" у напрямку Словаччини відновлено після усунення неполадок.
  • Очікується, що нафта з Росії надійде в Словаччину ввечері 12 березня.

Транспортування нафти через нафтопровід "Дружба" у напрямку Словаччини відновлено. Це стало можливим після того, як вдалося усунути неполадки, що виникли раніше.

Коли Словаччина знову отримає нафту

Нафта надійде в Словаччину ввечері 12 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dennik N.

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За нашими даними, після усунення технічних неполадок на нафтопроводі "Дружба" на ділянці за межами Словаччини прокачування нафти в бік нашої території відновлено, а надходження нафти в Словаччину очікують сьогодні ввечері,
– повідомляє Transpetrol.

Довідка: Transpetrol – словацька компанія, яка займається транспортуванням і зберіганням сирої нафти.

Чому в Словаччину та Угорщину не надходить нафта

11 березня Словаччина та Угорщина заявили про перебої у постачанні нафти через трубопровід "Дружба". Згодом, угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто звернувся із претензіями до України. За його словами, перебої у постачанні пов'язані з атаками безпілотників, що здійснювались з української території.

 

Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Ми вважаємо неприйнятними атаки на енергетичну інфраструктуру, що спрямована в Угорщину. Ми неодноразово заявляли про це в Брюсселі, і Європейська комісія гарантувала, що подібних атак не буде. На жаль, це вже не перший випадок порушення цієї гарантії.

Нагадаємо! Угорщина виступає проти ударів України по російським НПЗ.