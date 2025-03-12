Проблему вирішено: нафтопровід "Дружба" відновив свою роботу

Транспортування нафти через нафтопровід "Дружба" у напрямку Словаччини відновлено. Це стало можливим після того, як вдалося усунути неполадки, що виникли раніше.

Коли Словаччина знову отримає нафту

Нафта надійде в Словаччину ввечері 12 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dennik N.

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За нашими даними, після усунення технічних неполадок на нафтопроводі "Дружба" на ділянці за межами Словаччини прокачування нафти в бік нашої території відновлено, а надходження нафти в Словаччину очікують сьогодні ввечері,

– повідомляє Transpetrol.

Довідка: Transpetrol – словацька компанія, яка займається транспортуванням і зберіганням сирої нафти.