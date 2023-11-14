Допомога на оздоровлення: хто може на неї розраховувати

14 листопада 2023, 17:00
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Джерело:

Telegraf

Робітники в Україні можуть розраховувати на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Проте, це стосується лише певної категорії працівників.

Право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення мають працівники бюджетних установ в Україні.

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Що це таке

Матеріальна допомога на оздоровлення – це соціальна грошова виплата працівникам, які йдуть у щорічну відпустку. Ці виплати також називають оздоровчими.

Розмір виплат

Виплати надаються індивідуально, не перевищуючи розмір одного посадового окладу один раз на рік під час надання основної щорічної відпустки. У випадку, якщо працівник працював неповний робочий час, сума компенсації буде пропорційною відпрацьованому часу. 

Важливо! Матеріальна допомога на оздоровлення належить до Фонду оплати праці. Відповідно, на неї нараховуються зарплатні податки – ПДФО та військовий збір.

Проте у держслужбовців, службовців ОМС оздоровчі дорівнюють розміру середньомісячної зарплати.

Кому нараховуються виплати:

  • державним службовцям;
  • посадовим особам місцевого самоврядування;
  • педагогічним та науково-педагогічним працівникам;
  • працівникам бюджетних закладів та установ освіти, що не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • медичним та фармацевтичним працівникам;
  • бібліотекарям;
  • працівникам будинків культури, музеїв.
Зверніть увагу! Для кожної категорії працівників передбачені різні умови розрахунку та отримання матеріальної допомоги на оздоровлення.

Як отримати допомогу

Рішення про надання щорічної відпустки і матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця. Відповідно, щоб отримати виплату, необхідно написати дві заяви: на щорічну відпустку та на отримання матеріальної допомоги. Це є ключовою умовою для гарантованого отримання виплати. Їх планують заздалегідь та обовʼязково закладають у кошторис.

Автор: Катерина Добровольська