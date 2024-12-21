Хто зможе отримати оздоровчі виплати у 2025 році

В Україні деякі працівники можуть отримувати кошти під час відпустки. Йдеться про оздоровчі виплати, які надаються усім, хто є робітником державних установ.

Хто може отримати оздоровчі виплати у 2025 році

Так гроші виплачується один раз на рік при наданні щорічної відпустки за відповідний робочий рік, повідомляє 24 канал з посиланням на Закон України "Про державну службу".

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На подібні кошти можуть претендувати такі особи:

бібліотекарі;

державні службовці;

працівники будинків культури, музеїв;

медичні та фармацевтичні працівники;

посадові особи місцевого самоврядування;

педагогічні та науково-педагогічні працівники;

працівники бюджетних закладів освіти, які не є педагогічними чи науково-педагогічними працівниками.

Зверніть увагу! Для кожної категорії працівників передбачені різні отримання цієї матеріальної допомоги.

Який розмір оздоровчих виплат

Оздоровчі виплати надають у межах фонду оплати праці. Ці гроші планують заздалегідь та закладають у кошторис.

Зокрема для більшості працівників бюджетних установ виплата надається в розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки. Так, якщо працівник відпрацював неповний робочий час, то розмір допомоги для нього буде пропорційний відпрацьованому часу.

Зауважте! У різних держслужбовців, службовців органі місцевого самоврядування оздоровчі дорівнюють розміру середньомісячної зарплати.

Як отримати оздоровчі виплати

Головною умовою отримання оздоровчої виплати є взяття щорічної відпустки або її частини.

Однак у разі виходу працівника в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною допомога на оздоровлення не надається.

Водночас рішення про надання матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця, тому людині потрібно написати дві заяви:

на щорічну відпустку; на отримання матеріальної допомоги.

Важливо! Якщо допомогу на оздоровлення виплачують за рішенням керівника та за наявності економії фонду оплати праці, то є право написати заяву на її отримання в будь-який період.