Більше ніж на 10%: тимчасове падіння біткойна вдарило по власниках
Джерело:CoinDesk
Минулого тижня трапилося рекордне падіння курсу біткойна з листопада. У зв'язку з цим понад 80% криптоінвесторів зазнали фінансових втрат.
Криптоінвестори зазнали втрат через біткойн
На минулому тижні монета впала на 10% до 26 200 доларів за одиницю – це найгірший показник з листопада цього року. У зв'язку з цим 3 2,56 мільйонна біткойнів, лише 300 000 з них (11,7%) все ще є прибутковими.
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Справжньою проблемою є поточна нестійка ситуація на ринку BTC, оскільки короткострокові власники зазнають збитків,
– вважає керівник відділу цифрових активів компанії Marex Solutions Ілан Солот.
Таке падіння спровокувало фінансові втрати у короткострокових власників біткойна. Ті користувачі, у гаманцях яких монети не зберігаються понад 155 діб, отримали нереалізовані збитки.
В яких країнах Європи найбільше купують криптовалюту
Враховуючи те, що криптовалюта стає все популярнішою не тільки як спосіб оплати, а й інвестиції, не дивно, що жителі європейських країн серйозно нею зацікавилися.Зверніть увагу! 36% жителів Люксембургу є криптоінвесторами – це близько 230 тисяч людей.
В яких країнах Європи найбільше купують крипту:
- Словенія – 18%;
- Хорватія – 16%;
- Люксембург – 14%;
- Болгарія – 13%;
- Кіпр – 13%;
- Словаччина – 12%;
- Австрія – 12%;
- Португалія – 12%;
- Чехія – 12%;
- Естонія – 12%.