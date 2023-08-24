Более чем на 10%: временное падение биткойна ударило по владельцам
Источник:CoinDesk
На прошлой неделе произошло рекордное падение курса биткойна с ноября. В связи с этим более 80% криптоинвесторов понесли финансовые потери.
Криптоинвесторы понесли потери из-за биткойна
На прошлой неделе монета упала на 10% до 26 200 долларов за единицу – это самый плохой показатель с ноября этого года. В связи с этим 3 2,56 миллиона биткойнов, лишь 300 000 из них (11,7%) все еще являются прибыльными.
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Настоящей проблемой является текущая неустойчивая ситуация на рынке BTC, поскольку краткосрочные владельцы терпят убытки,
– считает руководитель отдела цифровых активов компании Marex Solutions Илан Солот.
Такое падение спровоцировало финансовые потери у краткосрочных владельцев биткойна. Те пользователи, в кошельках которых монеты не хранятся более 155 суток, получили нереализованный ущерб.
В каких странах Европы больше всего покупают криптовалюту
Учитывая то, что криптовалюта становится все популярнее не только как способ оплаты, но и инвестиции, не удивительно, что жители европейских стран серьезно ею заинтересовались.Обратите внимание! 36% жителей Люксембурга являются криптоинвесторами – это около 230 тысяч человек.
В каких странах Европы больше всего покупают крипту:
- Словения – 18%;
- Хорватия – 16%;
- Люксембург – 14%;
- Болгария – 13%;
- Кипр – 13%;
- Словакия – 12%;
- Австрия – 12%;
- Португалия – 12%;
- Чехия – 12%;
- Эстония – 12%.