Более чем на 10%: временное падение биткойна ударило по владельцам

На прошлой неделе произошло рекордное падение курса биткойна с ноября. В связи с этим более 80% криптоинвесторов понесли финансовые потери.

Криптоинвесторы понесли потери из-за биткойна

На прошлой неделе монета упала на 10% до 26 200 долларов за единицу – это самый плохой показатель с ноября этого года. В связи с этим 3 2,56 миллиона биткойнов, лишь 300 000 из них (11,7%) все еще являются прибыльными.

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Настоящей проблемой является текущая неустойчивая ситуация на рынке BTC, поскольку краткосрочные владельцы терпят убытки,

– считает руководитель отдела цифровых активов компании Marex Solutions Илан Солот.

Такое падение спровоцировало финансовые потери у краткосрочных владельцев биткойна. Те пользователи, в кошельках которых монеты не хранятся более 155 суток, получили нереализованный ущерб.

В каких странах Европы больше всего покупают криптовалюту

Учитывая то, что криптовалюта становится все популярнее не только как способ оплаты, но и инвестиции, не удивительно, что жители европейских стран серьезно ею заинтересовались.

36% жителей Люксембурга являются криптоинвесторами – это около 230 тысяч человек.

В каких странах Европы больше всего покупают крипту:

Словения – 18%;

Хорватия – 16%;

Люксембург – 14%;

Болгария – 13%;

Кипр – 13%;

Словакия – 12%;

Австрия – 12%;

Португалия – 12%;

Чехия – 12%;

Эстония – 12%.