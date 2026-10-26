Зростання ВВП під загрозою:: Мінекономіки готує ще гірший прогноз

Українська економіка стикається із серйозними викликами, які змушують уряд терміново переглядати свої очікування. Постійні атаки ворога та логістичні проблеми впливають на економічну динаміку країни.

Чому уряд погіршує економічні очікування

Міністерство економіки знову змушене змінювати прогноз зростання ВВП за підсумками 2026 року у бік зниження. Про це під час Київського міжнародного економічного форуму заявив міністр економіки Олександр Кравченко, передає Укрінформ.

На початку року уряд очікував, що українська економіка зросте у 2026 році на 2,4%.

У червні Мінекономіки знизило прогноз до 1,6%;

Очікуване зростання ВВП у 2027 році оцінило в 1,3%.

Тепер відомство готує чергове коригування оцінок.

Фінальної цифри ще немає, але ми вже бачимо, що це мінус 1 – 1,5 відсоткового пункта до нашого червневого прогнозу,

– сказав Кравченко.

Головними причинами такого гальмування урядовець називає:

блокування українських морських портів;

посилення російського терору;

та перенесення капітальних видатків бюджету на кінець року.

Які збитки несе економіка

За словами Кравченка, збитки від ворожих обстрілів уже сягнули 8 мільярдів доларів, а до кінця року ця сума зросте до 10 мільярдів.

Водночас змінюється і масштаб економічних втрат. Якщо в першій половині року найбільше постраждала енергетична галузь, то зараз збитки несуть абсолютно всі сектори економіки. Це ускладнює перспективи економічного відновлення.

У Мінекономіки наголошують на необхідності підготувати механізми допомоги підприємствам, які працюють в умовах посилення воєнних ризиків.

Нам треба мати резерви, набір інструментів для підтримки бізнесу. Це, в тому числі, питання системних ризиків для економіки й наших бюджетних надходжень,

– зауважив Кравченко.

Нагадаємо, у вересні 2026 року реальний ВВП України вже скоротився на 2,4% у річному вимірі. Найбільшого удару зазнав транспортний сектор, який обвалився на 20% через логістичні проблеми та брак водіїв.

Переробна промисловість втратила 7% через зупинку ключових виробників після атак російських дронів, а сільське господарство просіло на 5,6%.