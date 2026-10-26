Зростання ВВП під загрозою:: Мінекономіки готує ще гірший прогноз

Чому уряд погіршує економічні очікування

Міністерство економіки знову змушене змінювати прогноз зростання ВВП за підсумками 2026 року у бік зниження. Про це під час Київського міжнародного економічного форуму заявив міністр економіки Олександр Кравченко, передає Укрінформ.

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На початку року уряд очікував, що українська економіка зросте у 2026 році на 2,4%.

У червні Мінекономіки знизило прогноз до 1,6%;

Очікуване зростання ВВП у 2027 році оцінило в 1,3%.

Тепер відомство готує чергове коригування оцінок.

Фінальної цифри ще немає, але ми вже бачимо, що це мінус 1 – 1,5 відсоткового пункта до нашого червневого прогнозу– сказав Кравченко.

Головними причинами такого гальмування урядовець називає:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

блокування українських морських портів;

посилення російського терору;

та перенесення капітальних видатків бюджету на кінець року.

Які збитки несе економіка

За словами Кравченка, збитки від ворожих обстрілів уже сягнули 8 мільярдів доларів, а до кінця року ця сума зросте до 10 мільярдів.

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Водночас змінюється і масштаб економічних втрат. Якщо в першій половині року найбільше постраждала енергетична галузь, то зараз збитки несуть абсолютно всі сектори економіки. Це ускладнює перспективи економічного відновлення.

У Мінекономіки наголошують на необхідності підготувати механізми допомоги підприємствам, які працюють в умовах посилення воєнних ризиків.

Нам треба мати резерви, набір інструментів для підтримки бізнесу. Це, в тому числі, питання системних ризиків для економіки й наших бюджетних надходжень– зауважив Кравченко.

Нагадаємо, у вересні 2026 року реальний ВВП України вже скоротився на 2,4% у річному вимірі. Найбільшого удару зазнав транспортний сектор, який обвалився на 20% через логістичні проблеми та брак водіїв.

Переробна промисловість втратила 7% через зупинку ключових виробників після атак російських дронів, а сільське господарство просіло на 5,6%.