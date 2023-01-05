Найгірший результат за всю незалежність: в Мінекономіки оцінили падіння ВВП України у 2022 році
Джерело:Міністерство економіки України
В Мінекономіки оцінили падіння ВВП за 2022 рік, зауваживши, що воно впало не так сильно, як того очікували. Разом з тим це найглибше падіння за всю історію незалежності України.
Падіння ВВП України у 2022 році
Падіння ВВП України за підсумком 2022 року Міністерство економіки оцінило на рівні 30,4% (±2%). До слова, ця оцінка співпадає з попередніми офіційними прогнозами уряду та НБУ.
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У Міністерстві підкреслили, що це об’єктивно найгірший результат часів незалежності, втім значно кращий, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення. Тоді оцінки варіювалися в межах 40 – 50% падіння ВВП і глибше.
Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала Росія, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території Білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році.
Як змінювалась оцінка падіння ВВП
- У грудні падіння ВВП оцінено на рівні -34% (±2%), що є дещо кращим, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП на рівні 37% (±2%).
- За IV квартал 2022 року падіння оцінюється на рівні 35,5% (±2%), ураховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді.
Також у Міністерстві підкреслили, що подальші терористичні ракетні атаки з боку Росії завдали хоч і не критичних, втім пошкоджень (зокрема, енергетичній інфраструктурі), що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність.Довідка: ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.