Як отримати гроші замість "пакунка малюка" та що вигідніше
- Батьки новонароджених в Україні можуть отримати 7 689 гривень замість "пакунка малюка" для покупок у 12,5 тисячах торгових точок.
- Матеріальна допомога при народженні або усиновленні дитини складає 41 280 гривень, з виплатою у два етапи: 10 320 гривень одноразово і 860 гривень щомісяця протягом трьох років.
В Україні батьки новонароджених дітей можуть отримати грошову компенсацію замість "пакунка малюка". Торік вміст пакунка було оновлено, нині туди входить понад 50 необхідних речей.
Що треба знати про "пакунок малюка"
У 2025 році сума виплати, яку можна отримати замість пакунка, становить 7 689 гривень, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Кошти можна витратити на придбання товарів для дітей у понад 12,5 тисячах торгових точок, які приєдналися до монетизації "пакунка малюка".
Торік до "пакунка малюка" додали популярні товари, як-от багаторазові вологостійкі пелюшки та теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри та зменшили кількість одягу найменшого розміру, оскільки новонароджені швидко з нього виростають.
Цікаво! До нового "Пакунка малюка" також включена книжка "Від народження до року", яка містить корисні поради для батьків новонароджених.
Допомога при народженні дитини
Згідно із законом № 2811, станом на сьогодні розмір матеріальної допомоги при народженні або усиновленні дитини складає 41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у сім'ї.
Виплата допомоги здійснюється у два етапи:
- 10 320 гривень – одноразово після народження або усиновлення дитини.
- 860 гривень щомісяця – протягом трьох років до повного отримання суми.