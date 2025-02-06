Что нужно знать о "пакете малыша"
В 2025 году сумма выплаты, которую можно получить вместо пакета, составляет 7 689 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Средства можно потратить на приобретение товаров для детей в более 12,5 тысячах торговых точек, которые присоединились к монетизации "пакета малыша".
В прошлом году в "пакет малыша" добавили популярные товары, например многоразовые влагостойкие пеленки и теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды наименьшего размера, поскольку новорожденные быстро из него вырастают.
Интересно! В новый "Пакет малыша" также включена книга "От рождения до года", которая содержит полезные советы для родителей новорожденных.
Помощь при рождении ребенка
Согласно закону № 2811, на сегодня размер материальной помощи при рождении или усыновлении ребенка составляет 41 280 гривен, независимо от количества детей в семье.
Выплата помощи осуществляется в два этапа:
- 10 320 гривен – единовременно после рождения или усыновления ребенка.
- 860 гривен ежемесячно – в течение трех лет до полного получения суммы.