Что нужно знать о "пакете малыша"

В 2025 году сумма выплаты, которую можно получить вместо пакета, составляет 7 689 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Средства можно потратить на приобретение товаров для детей в более 12,5 тысячах торговых точек, которые присоединились к монетизации "пакета малыша".

В прошлом году в "пакет малыша" добавили популярные товары, например многоразовые влагостойкие пеленки и теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды наименьшего размера, поскольку новорожденные быстро из него вырастают.

Интересно! В новый "Пакет малыша" также включена книга "От рождения до года", которая содержит полезные советы для родителей новорожденных.

Помощь при рождении ребенка

Согласно закону № 2811, на сегодня размер материальной помощи при рождении или усыновлении ребенка составляет 41 280 гривен, независимо от количества детей в семье.

Выплата помощи осуществляется в два этапа: