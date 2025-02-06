Що треба знати про "пакунок малюка"

У 2025 році сума виплати, яку можна отримати замість пакунка, становить 7 689 гривень, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також Як ВПО отримати компенсацію на нове житло

Кошти можна витратити на придбання товарів для дітей у понад 12,5 тисячах торгових точок, які приєдналися до монетизації "пакунка малюка".

Торік до "пакунка малюка" додали популярні товари, як-от багаторазові вологостійкі пелюшки та теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри та зменшили кількість одягу найменшого розміру, оскільки новонароджені швидко з нього виростають.

Цікаво! До нового "Пакунка малюка" також включена книжка "Від народження до року", яка містить корисні поради для батьків новонароджених.

Допомога при народженні дитини

Згідно із законом № 2811, станом на сьогодні розмір матеріальної допомоги при народженні або усиновленні дитини складає 41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у сім'ї.

Виплата допомоги здійснюється у два етапи: