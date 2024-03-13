Замість "пакунку малюка": яку грошову компенсацію отримають батьки

Українці, які стали батьками, замість боксу з найнеобхіднішими предметами для немовляти можуть оформити грошову компенсацію. Водночас вони можуть отримати виплати при народженні дитини.

Яка сума компенсації "пакунку малюка"

Кожній українській сім'ї, у якій з'являється новонароджене дитя, держава надає спеціальний "пакунок малюка". Цей набір включає понад 90 предметів і засобів, які корисні для батьків у перші місяці після народження дитини.

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У разі відмови від "пакунку малюка" батьки можуть оформити грошову компенсацію вартості бебі-бокса. 2024 році розмір компенсації складає 7 689 гривень.

Виплата є одноразовою. Кошти батькам нараховують на спеціальний рахунок. Їх можна витратити на придбання дитячих товарів. Наприклад, купити засоби гігієни, одяг і взуття, іграшки, ходунки, візочки,

– розповіла директорка департаменту Олена Кришень.

Для цього один із батьків має звернутися до підрозділу соцзахисту або в центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Подати заяву можна також і онлайн: на державному порталі "Дія".

Що входить до "пакунку малюка" У 2024 році батькам безплатно надають такі предмети: одноразові підгузки різних розмірів; вологі серветки; пелюшки; шапочки та боді для немовляти; штани-повзунки та шкарпетки; термометр для води; дитячі манікюрні ножиці; ковдри; матрац.

Виплати при народженні дитини

Державна грошова допомога у 2024 році складає – 41 280 гривень, проте її виплачують частинами. Спочатку батькам виплачують 10 320 гривень, а потім решту суми будуть розподіляти рівними частинами протягом 36 місяців.

Це означає, що протягом цього періоду українцям будуть виплачувати по 800 гривень щомісяця.

Допомогу оформлюють на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. Для оформлення допомоги онлайн потрібно:

Зареєструватись чи авторизуватись у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.

Заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накласти електронний підпис.

Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.

Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту буде призначено допомогу.