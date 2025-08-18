Програма "Пакунок школяра" запрацювала в Україні: встигніть подати заяву
- Програма "Пакунок школяра" надає 5 000 гривень допомоги батькам першокласників через Дію, заяву можна подати до 15 листопада.
- Кошти можна витратити на канцелярські товари, дитячий одяг та взуття, допомога передбачена для кожного першокласника в родині.
"Пакунок школяра" – це грошова допомога батькам першокласників. 18 липня програму запустили в Дії.
Як оформити "Пакунок школяра"?
Оформивши послугу в Дії, можна отримати 5 000 гривень допомоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
Після того як дитину зарахують до першого класу української школи, можна дочекатись пуш-сповіщення від Дії і перейти за ним для оформлення грошей або самостійно подати заяву через застосунок у кілька кроків:
- Оновіть Дію та увійдіть до розділу "Допомога від держави";
- Перейдіть до розділу "Пакунок школяра";
- Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву;
- Відкрийте спеціальний рахунок на Дія.Картці;
- Підпишіть заяву Дія.Підписом;
- Надішліть заяву.
Заяву можна подати до 15 листопада. Як тільки вона буде схвалена, кошти надійдуть на Дія.Картку. Їх можна використати як онлайн, так і у звичайних магазинах протягом 180 днів з моменту зарахування коштів.
На що можна витратити гроші?
Кошти з "Пакунку школяра" надходитимуть на спеціальний рахунок і призначені для купівлі канцелярських товарів, дитячого одягу та взуття. Допомога передбачена усім першокласникам. Тож, якщо у сімʼї двійнята та діти однолітки, то родина може отримати кошти на кожну.
Допомога батькам першачка може прийти в два способи, зокрема, в повідомленні в Дії, якщо вони користуються цим застосунком або через Пенсійний фонд після звернення із заявою про призначення такої допомоги. Гроші виплатять лише одному з батьків.