"Пакет школьника" – это денежная помощь родителям первоклассников. 18 июля программу запустили в Дії.

Как оформить "Пакет школьника"?

Оформив услугу в Дії, можно получить 5 000 гривен помощи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

После того как ребенка зачислят в первый класс украинской школы, можно дождаться пуш-уведомления от Дії и перейти по нему для оформления денег или самостоятельно подать заявление через приложение в несколько шагов:

Обновите Дію и войдите в раздел "Помощь от государства";

Перейдите в раздел "Пакет школьника";

Выберите ребенка, на которого оформляете заявление;

Откройте специальный счет на Дия.Карте;

Подпишите заявление Дія.Подписью;

Отправьте заявление.

Заявление можно подать до 15 ноября. Как только оно будет одобрено, средства поступят на Дія.Карту. Их можно использовать как онлайн, так и в обычных магазинах в течение 180 дней с момента зачисления средств.

На что можно потратить деньги?

Средства из "Пакета школьника" будут поступать на специальный счет и предназначены для покупки канцелярских товаров, детской одежды и обуви. Помощь предусмотрена всем первоклассникам. Поэтому, если в семье двойняшки и дети сверстники, то семья может получить средства на каждую.

Помощь родителям первоклассника может прийти в два способа, в частности, в сообщении в Дії, если они пользуются этим приложением или через Пенсионный фонд после обращения с заявлением о назначении такой помощи. Деньги выплатят только одному из родителей.