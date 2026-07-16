Паливна криза не вщухає: Росія просить більше бензину у давнього союзника

Росія не може впоратися із дефіцитом пального, який охопив країну після ударів України по її НПЗ. Попри те, що вона вже почала закуповувати бензин за кордоном, зокрема в Індії, його обсягів виявилося замало.

Де Росія шукає додатковий бензин

Тому провідні енергетичні компанії Росії звернулися до індійських нафтопереробників із проханням про додаткові постачання бензину, повідомляє Reuters.

За словами джерела, за імпортом пального до партнерів в Індії зокрема зверталися:

"Роснєфть";

"Газпром нєфть";

та "Лукойл".

Вони нібито контактували як із приватними, так і з державними нафтопереробниками.

Співрозмовники видання у трьох державних нафтопереробних підприємств Індії підтвердили, що росіяни дійсно зверталися до них із проханням про додаткові обсяги бензину. Проте індійські компанії самі не мають надлишкових обсягів для експорту.

Водночас міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі раніше взагалі заявив, що індійські компанії не продають паливо Росії. Втім він не виключає, що Москва може купувати паливо індійського походження через трейдерів.

Джерела зазначають, що додаткові партії бензину, якщо Росії все ж вдасться домовитися про постачання, теж закуповуватимуть у трейдерів

Чому Росія просить про додатковий бензин

Прохання Москви про додатковий бензин стало незвичним поворотом у торгівельних відносинах з давнім партнером Адже саме Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем.

Такий крок чи не найкраще демонструє масштаби паливної кризи в державі-агресорці, спричиненої ударами українських дронів по НПЗ Росії.

Адже раніше Кремль вже просив у Нью-Делі бензин. За даними видання, щонайменше один танкер з індійським бензином уже вирушив до Росії. Згодом очікується ще кілька таких партій, але і їх, вочевидь, замало.

Ба більше, якщо Україна продовжить так же уміло виводити з ладу додаткові нафтопереробні потужності, Росії доведеться шукати додаткові постачання дизелю.

Тож, попри всі заяви Кремля про тимчасові перебої з пальним, проблеми стають все тривалішими, і ознак закінчення кризи найближчим часом немає.

Нагадаємо, на початку липня ЗМІ повідомляли, що трейдери продавали Росії бензин, вироблений індійською компанією Nayara Energy, яка ледь не на 50% належить "Роснєфті". Однак нафтопереробник заявив, що буцімто "не продавав і не планує продавати паливо російським компаніям".