Паливна криза у Росії розростається: Москва шукає вихід за кордоном

Перебої у постачанні бензину та дизельного пального в Росії загострюються. На цьому тлі влада обговорює можливість імпорту пального морем та запровадження тимчасових субсидій.

Як Росія планує здолати паливну кризу

За словами джерел, питання імпорту розглядали на нараді з питань постачання пального у понеділок. ЇЇ очолив заступник голови уряду та міністр енергетики Росії Олександр Новак, пише Reuters.

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У Новака коментувати інформацію не захотіли. Однак обізнані з ситуацією співрозмовники видання повідомили, що на зустрічі обговорювали можливі субсидії на бензин та дизель, які імпортуватимуть з-за кордону.

Такі заходи мають не лише стримати ціни не лише на пальне, але й сповільнити зростання інфляції. До того ж високі цінники на АЗС вже викликають обурення населення, а це має дещо заспокоїти росіян.

Чому Росія хоче імпортувати пальне

До слова, розмови про підготовку до імпорту пального морем звучать у Росії не вперше. Минулого тижня представники галузі вже говорили про необхідність постачань у червні, щоб скоротити дефіцит бензину і дизелю на заправках.

Дефіцит викликаний активними ударами українських дронів по НПЗ Росії. Лише минулого тижня країна-агресорка втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з червнем 2025 року.

Відтак, у більшості регіонів держави почали обмежувати продаж пального, а на заправках спостерігаються довгі черги через дефіцит постачання.

На додачу ціни на бензин та дизель стрімко зросли.

Фото: Як зросли ціни на пальне / 24 Канал

Таким чином, уряд Росії шукає різні способи зупинити паливну кризу, яка продовжує ширитися країною і викликає невдоволення населення. Однак поки ознак того, що їй це вдалося, немає. До того ж субсидії на пальне, ймовірно, лише збільшать проблеми Москви, адже доведеться витрачати додаткові кошти, яких у бюджеті й так не вистачає.

Нагадаємо, для боротьби з паливною кризою Росія вже дозволила окремим НПЗ постачати росіянам бензин і дизельне пальне нижчої якості, ніж зазвичай. У ньому в кілька разів збільшений вміст сірки.