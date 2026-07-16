Ще одна криза наступає: Росія через паливну кризу починає тонути в смітті

Паливна криза в Росії вдарила по ще одній сфері, без якої не обійдеться жодне місто. Вже у кількох регіонах країни не можуть вивозити сміття через нестачу пального.

Які регіони не можуть вивозити сміття

Щонайменше у чотирьох регіонах Росії виникли проблеми з вивезенням відходів через дефіцит пального для сміттєвозів, пише The Moscow Times.

Омська область

У Калачинському районі, де проживають понад 36 тисяч людей, місцева влада попередила про можливі перебої з вивезенням відходів на тлі паливної кризи.

За даними адміністрації, частина сміттєвозів не може вийти на заплановані маршрути через "часткову відсутність необхідної кількості паливно-мастильних матеріалів". Тому графіки вивезення сміття вже зриваються, а роботу техніки довелося скоротити.

Влада попередила, що найближчим часом існує високий ризик переповнення контейнерів. А компанія, яка займається вивезенням відходів, попросила виділити їй додаткове пальне та дозволити заправляти сміттєвози поза чергою.

Красноярський край

Схожа ситуація склалася в селищі Велика Ірба Красноярського краю.

Місцеві жителі повідомляють, що сміття перестали регулярно вивозити, а контейнери по всьому селищу переповнилися. Відходи накопичуються, але забирати їх нікому.

Про переповнені сміттєві майданчики також повідомляли мешканці Красноярська. Губернатор регіону Михайло Котюков доручив до кінця місяця стабілізувати ситуацію із вивезенням відходів.

Томська область

Нестача пального вдарила по роботі тамтешньої компанії "Чистий світ". Вона була змушена скоротити обсяги вивезення сміття.

Представники компанії пояснили, що через проблеми з пальним всі наявні ресурси довелося спрямувати "на обслуговування ключових партнерів". Через це у частини клієнтів сміття просто не вивозять.

Сміттєвози, за словами компанії, змушені заправлятися вночі та проводити по кілька годин у чергах на АЗС.

Забайкальський край

Через нестачу пального роботу місцевий оператор призупинив вивезення сміття ще наприкінці червня.

Компанія заявила, що тимчасово припиняє обслуговування територій "до стабілізації ситуації" через відсутність пального. Обмеження торкнулися районів де загалом проживають понад 100 тисяч людей.

Таким чином, паливна криза в Росії вже виходить далеко за межі проблем на АЗС. Дефіцит дизеля починає безпосередньо впливати на роботу комунальних служб.

Нагадаємо у деяких регіонах Росії через нестачу пального виробники продуктів також вже попереджати торгівельні мережі, що не можуть своєчасно доставити товари до магазинів.