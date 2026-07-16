Какие регионы не могут вывозить мусор

По меньшей мере в четырех регионах России возникли проблемы с вывозом отходов из-за дефицита топлива для мусоровозов, пишет The Moscow Times.

Омская область

В Калачинском районе, где проживает более 36 тысяч человек, местные власти предупредили о возможных перебоях с вывозом отходов.

По данным администрации, часть мусоровозов не может выйти на запланированные маршруты из-за "частичного отсутствия необходимого количества топливно-смазочных материалов". Поэтому графики вывоза мусора уже срываются, а работу техники пришлось сократить.

Власти предупредили, что в ближайшее время существует высокий риск переполнения контейнеров. А компания, занимающаяся вывозом отходов, попросила выделить ей дополнительное топливо и разрешить заправлять мусоровозы вне очереди.

Красноярский край

Похожая ситуация сложилась в поселке Великая Ирба Красноярского края.

Местные жители сообщают, что мусор перестали регулярно вывозить, а контейнеры по всему поселку переполнились. Отходы накапливаются, но убирать их некому.

О переполненных мусорных площадках также сообщали жители Красноярска. Губернатор региона Михаил Котюков поручил до конца месяца стабилизировать ситуацию с вывозом отходов.

Томская область

Нехватка топлива ударила по работе местной компании "Чистый мир". Она была вынуждена сократить объемы вывоза мусора.

Представители компании пояснили, почему все имеющиеся ресурсы пришлось направить "на обслуживание ключевых партнеров". Из-за этого у части клиентов мусор просто не вывозят.

Мусоровозы, по словам компании, вынуждены заправляться ночью и проводить по несколько часов в очередях на АЗС.

Забайкальский край

Из-за нехватки топлива местный оператор приостановил вывоз мусора еще в конце июня.

Компания заявила, что временно прекращает обслуживание территорий "до стабилизации ситуации" из-за отсутствия топлива. Ограничения коснулись районов, в которых в целом проживает более 100 тысяч человек.

Таким образом, топливный кризис в России уже выходит далеко за рамки проблем на АЗС. Дефицит дизельного топлива начинает напрямую влиять на работу коммунальных служб.

Напомним, что в некоторых регионах России из-за нехватки топлива производители продуктов питания также уже предупреждают торговые сети о том, что не могут своевременно доставить товары в магазины.