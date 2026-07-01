Что происходит в России на фоне топливного кризиса

Соответствующие сообщения поступают от поставщиков из других регионов – преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

Читайте также : Топливный кризис дошел до столицы: какие ограничения ввели в Москве и области

В письме от одного из производителей Ульяновской области говорится, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами автомобили с нашей продукцией могут задерживаться в пути.

Производители попросили магазины не предъявлять претензий за нарушение сроков поставки товара.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие торговые сети, заявили, что "внимательно" следят за ситуацией с топливом и совместно с участниками рынка работают над "оптимизацией топливных затрат".

На сегодняшний день крупные федеральные торговые сети сохраняют стабильность логистики благодаря развитию собственной инфраструктуры, оптимизации маршрутов и работе распределительных центров, а также адаптируют свои процессы к текущим условиям,

– сказал председатель АКОРТ Станислав Богданов.

Он также добавил, что говорить о "неизбежном" переносе роста цен на топливо на розничные цены продуктов пока "преждевременно".

Эксперты отмечают, что трудности на рынке логистики действительно существуют. Но они не должны привести к дефициту товаров.

По мнению независимого консультанта по продвижению продуктов питания в торговые сети Михаила Лачугина, ритейлеры могут с пониманием отнестись к задержкам поставок. В частности, они не будут вводить штрафы.

Итак, топливный кризис в России уже сказывается на всех сферах жизни. В частности, дефицит бензина и дизельного топлива уже становится проблемой для крупных городов страны.

Какие еще есть новости о топливном кризисе

Кремль в настоящее время рассматривает варианты импорта топлива. Однако только при условии, что цены устроят Москву.

В то же время стоимость бензина и дизельного топлива на некоторых АЗС в России впервые превысила 100 рублей за литр. Можно даже встретить цены в 120 или 140 рублей.