Паливна криза в Росії вийшла на новий рівень: за бензином їздять до сусідів

Через дефіцит бензину росіяни не можуть заправити автомобілі, навіть відстоявши кілометрові черги на АЗС. Тому жителям Забайкалля вже почали пропонувати купувати бензин в Китаї.

Чому їздять за бензином до Китаю

У місцевих чатах активно поширюють оголошення про нову послугу для автовласників, пише The Moscow Times.

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Їм пропонують перегнати машину до китайської Маньчжурії, заправити її та повернути власнику вже з повним баком.

За такі послуги встановили розцінки:

за літр дизельного пального просять від 66 рублів;

за за літр бензину АІ-95 – до 97 рублів.

Однак розраховуватися потрібно в юанях.

Також охочим пропонують наповнити каністри об'ємом до 10 літрів. Втім, при цьому попереджають, що китайська митниця може не дозволити їх вивезення.

Де ще росіяни шукають пальне

Однак росіяни шукають бензин не лише у Китаї. Жителі прикордонних областей Росії почали їздити по бензин до Казахстану.

Через це казахстанська влада навіть була змушена посилити контроль на кордоні, щоб запобігти незаконному вивезенню пального. У прикордонних районах працюють мобільні патрулі, а транспорт із додатковими паливними баками та каністрами ретельно перевіряють.

За словами віцеміністра фінансів Казахстану Єржана Біржанова, лише за два дні на пунктах пропуску вдалося запобігти 61 спробі вивезення понад трьох тонн пального.

Річ у тім, що у Казахстані пальне не лише доступніше, але й дешевше.

Наприклад, літр бензину коштує приблизно 300 – 350 тенге (45 – 55 рублів).

Тоді як середня ціна бензину АІ-95 у Росії становить 74,4 рубля за літр.

Ото, паливна криза в Росії посилюється, хоча влада й закликає "не драматизувати". Країна-бензоколонка не може забезпечити своє наслення пальним, змушуючи людей шукати його за кордоном.

Нагадаємо, через дефіцит на окремих російських АЗС вартість пального вже перевищила позначку в 100 рублів за літр.

Росія намагається справитися з дефіцитом завдяки імпорту з Індії та інших країн, але на доставку пального морем потрібен час.