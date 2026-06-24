Ще чотири області: влада Росії продовжує запроваджувати лімити на пальне

Все більше та більше російських регіонів вводять ліміти на кількість бензину та дизельного палива, яке можна придбати одній особі. Зокрема, про нововедення вже повідомила влада у чотирьох областях країни.

Що відбувається з пальним у Росії

Мова йде про Курську, Бєлгородську, Тюменську та Новосибірську.

Читайте також Паливна криза у Росії розростається: Москва шукає вихід за кордоном

Наприклад, влада Курської області повідомила, що помітно зріс попит на пальне. Очільник регіону Олександр Хинштейн заявив, що з 00:00 24 червня заправка на АЗС здійснюватиметься виключно в паливні баки автомобілів.

Ліміти на продаж бензину запровадили в Бєлгородській області. У російській службі BBC повідомили ввечері 23 червня, що на заправках компанії "Лукойл" фізичним особам відтепер продають не більше 30 літрів бензину або 60 літрів дизельного пального в одні руки.

На АЗС "Роснєфті" (за винятком тих, що розташовані поблизу кордону) обмежили продаж пального в каністри, а заправки "Газпром нафти" припинили продаж бензину марки А-95 "до поповнення оперативних запасів".

У Тюменській області на АЗС "Газпром нафти" теж запровадили обмеження на продаж пального Про це повідомив губернатор Олександр Моор, про що пише ASTRA.

Бензин продаватимуть у кількості не більше 40 літрів на один автомобіль;

дизельне пальне – до 80 літрів у населених пунктах;

до 200 літрів на трасах.

Відпуск пального в каністри заборонено.

У Новосибірській області також готуються запровадити обмеження на продаж пального на АЗС. Про це заявив губернатор Андрій Травніков, про що також пишуть російські медіа.

Таким чином, наслідки ударів ЗСУ є успішними, адже все швидше та ефективніше "захоплюють" Росію. Обмеження на продаж пального поширюються на дедалі більшу кількість російських регіонів. Зокрема, зростає ризик дефіциту палива у країні.

Що ще варто знати про пальне у Росії

В окупованому Криму запровадили більше обмежень. Зокрема, після 22:00 не працюють великі магазини та громадський транспорт.

Також у Росії можуть заборонити експорт дизелю. Експорт бензину вже був заборонений раніше.