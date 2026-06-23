Що відомо про нові заборони у Росії на тлі паливної кризи

Про можливі заборони повідомив координатор ТЕК, віцепрем’єр Олександр Новак, про що пише російська служба BBC.

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Обмеження можуть ввести слідом за ембарго на експорт бензину та авіаційного гасу, які вже є чинними.

Зокрема Новак повідомив, що ситуація "непростa, але контрольована". Уряд прагне задіяти резерви, які раніше не використовувалися, а також стимулювати збільшення постачання додаткових обсягів пального на внутрішній ринок.

Також максимально на всіх НПЗ:

збільшили рівень завантаження потужностей;

скоротили строки ремонтів;

перенесли планові ремонти на пізніші терміни.

Зупинка великих НПЗ у Центральній Росії через атаки українських безпілотників призвели до зниження виробництва автобензину на 25% порівняно з червнем минулого року. На автозаправках у кількох десятках регіонів були введені обмеження на продаж бензину та дизеля, у Криму продаж пального приватним особам повністю припинили.

Деякі заправки також підвищили роздрібні ціни.

Таким чином, з 1 квітня поточного року Москва вже запровадила повну заборону на вивезення бензину. А вже з 1 червня уряд Росії запровадив заборону на експорт авіаційного гасу. Українські удари є успішними, адже змушують країну-агресорку шукати способи "стабілізувати" ситуацію з пальним.

Що ще слід знати про паливну кризу у Росії

Нагадаємо, що Росія також розглядає імпорт пального з-закордону. Також уряд обговорює можливі субсидії на бензин та дизель.

Крім того, обмеження на продаж бензину запровадили в головному нафтовидобувному регіоні, де видобувається 40% усієї російської нафти. Там почали відпускати не більше, ніж 40 літрів бензину та 80 літрів дизельного пального в одні руки.