Що відбувається з паливною кризою у Росії

Мова йде про Ханти-Мансійський автономний округ (ХМАО), про що пише російське медіа The Moscow Times.

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Зокрема, заправки "Газпромнафти" почали відпускати не більше, ніж 40 літрів бензину та 80 літрів дизельного пального в одні руки. При цьому заправити пальне можна лише в бак транспортного засобу та за передоплатою.

За словами співробітниці однієї з АЗС, такі обмеження були введені в ніч на 23 червня.

Такі самі обмеження запровадили в місті нафтовиків Стрежевий у сусідній Томській області.

Про ліміти на заправках повідомили також водії з Тюмені, яку вважають нафтогазовою столицею Росії.

Голова Новосибірської області Андрій Травніков вранці 23 червня заявив, що в регіоні доведеться обмежити продаж пального через те, що ліміти на бензин та дизель уже ввели в сусідніх регіонах. За його словами, він доручив обласному Мінпромторгу "провести переговори з власниками мереж АЗС для вироблення протягом дня єдиної позиції з цього питання".

Напередодні про обмеження на продаж пального на заправках повідомили влада шести російських регіонів: Омської, Іркутської, Саратовської, Воронезької, Тамбовської та Амурської областей.

Загалом ліміти вже запроваджені більш ніж у 50 регіонах. За оцінкою компанії Energy Intelligence, унаслідок ударів українських дронів по нафтопереробних заводах обсяги нафтопереробки в Росії на початку червня впали нижче 4 мільйонів барелів на добу – до найнижчого рівня за 21 рік.

Таким чином, паливна криза вже "б'є" по окупованим територіям та російським регіонам. Це створює чимало проблем для росіян – від неможливості функціонування бізнесу до труднощів серед населення.

Що ще відомо про кризу пального

Нагадаємо, що у Криму повністю зупинили продаж бензину 21 червня. Його не можна було придбати за гроші чи талони.

Обмеження на пальне у Росії діють вже у 50 регіонах. Криза загострюється через успішні удари ЗСУ по шляхах постачання бензину та дизелю.