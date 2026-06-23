Что известно о новых ограничениях в России на фоне топливного кризиса

О возможных запретах сообщил координатор ТЭК, вице-премьер Александр Новак, о чем пишет российская служба BBC.

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Ограничения могут ввести вслед за эмбарго на экспорт бензина и авиационного керосина, которые уже действуют.

В частности, Новак сообщил, что ситуация "непростая, но контролируемая". Правительство стремится задействовать ранее неиспользованные резервы, а также стимулировать поставки дополнительных объемов топлива на внутренний рынок.

Кроме того, на всех НПЗ в максимально возможной степени:

увеличили уровень загрузки мощностей;

сократили сроки ремонтов;

перенесли плановые ремонты на более поздние сроки.

Остановка крупных НПЗ в Центральной России из-за атак украинских беспилотников привела к снижению производства автобензина на 25% по сравнению с июнем прошлого года. На автозаправках в нескольких десятках регионов были введены ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, в Крыму продажу топлива частным лицам полностью прекратили.

Некоторые заправки также повысили розничные цены.

Таким образом, с 1 апреля текущего года Москва уже ввела полный запрет на вывоз бензина. А уже с 1 июня правительство России ввело запрет на экспорт авиационного керосина. Украинские удары оказываются успешными, ведь заставляют страну-агрессора искать способы "стабилизировать" ситуацию с топливом.

Что еще нужно знать о топливном кризисе в России

Напомним, что Россия также рассматривает возможность импорта топлива из-за рубежа. Кроме того, правительство обсуждает возможные субсидии на бензин и дизельное топливо.

Кроме того, ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе, где добывается 40% всей российской нефти. Там начали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на одного покупателя.