Что известно о новых ограничениях в России на фоне топливного кризиса
О возможных запретах сообщил координатор ТЭК, вице-премьер Александр Новак, о чем пишет российская служба BBC.
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Ограничения могут ввести вслед за эмбарго на экспорт бензина и авиационного керосина, которые уже действуют.
В частности, Новак сообщил, что ситуация "непростая, но контролируемая". Правительство стремится задействовать ранее неиспользованные резервы, а также стимулировать поставки дополнительных объемов топлива на внутренний рынок.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Кроме того, на всех НПЗ в максимально возможной степени:
- увеличили уровень загрузки мощностей;
- сократили сроки ремонтов;
- перенесли плановые ремонты на более поздние сроки.
Остановка крупных НПЗ в Центральной России из-за атак украинских беспилотников привела к снижению производства автобензина на 25% по сравнению с июнем прошлого года. На автозаправках в нескольких десятках регионов были введены ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, в Крыму продажу топлива частным лицам полностью прекратили.
Некоторые заправки также повысили розничные цены.
Таким образом, с 1 апреля текущего года Москва уже ввела полный запрет на вывоз бензина. А уже с 1 июня правительство России ввело запрет на экспорт авиационного керосина. Украинские удары оказываются успешными, ведь заставляют страну-агрессора искать способы "стабилизировать" ситуацию с топливом.
Что еще нужно знать о топливном кризисе в России
Напомним, что Россия также рассматривает возможность импорта топлива из-за рубежа. Кроме того, правительство обсуждает возможные субсидии на бензин и дизельное топливо.
Кроме того, ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе, где добывается 40% всей российской нефти. Там начали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на одного покупателя.