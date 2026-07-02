Проблеми не тільки у Росії: від дефіциту пального стражають інші країни

Дефіцит бензину в Росії впливає й на країни Центральної Азії. Річ у тім, що окремі держави не мають достатнього власного виробництва пального.

Які країни залежать від пального Росії

Зокрема, вони залежать від російського імпорту, про що пише Reuters.

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Киргизстан – країна без виходу до моря – цього тижня повідомила, що звернулась до регіональних партнерів, зокрема Казахстану, Азербайджану та Туркменістану. Бішкек звернувся з проханням допомогти забезпечити енергетичну безпеку та підтримати стабільне постачання нафтопродуктів на внутрішній ринок.

А в Узбекистані різко зросли ціни на бензин.

А Казахстан посилює контроль на кордоні, щоб припинити незаконне вивезення пального.

Ці перебої демонструють, наскільки економіки країн Центральної Азії й надалі залежать від постачання пального з Росії, попри те, що останніми роками найбільшим інвестором у регіоні став Китай,

– йдеться у матеріалі.

Ще з 1 квітня поточного року Росія запровадила заборону на експорт бензину. Але зробила виняток для поставок у межах міжурядових угод, які діють, зокрема, з деякими країнами Центральної Азії.

Але в Узбекистані ціна бензину марки А-92 від початку червня зросла на 11,8%.

У Міністерстві енергетики Киргизстану зазначили, що країна, яка імпортує більшу частину бензину з Росії, наразі має достатні запаси нафтопродуктів, а звернення щодо додаткових обсягів постачання є запобіжним кроком.

Тобто дефіцит пального, зокрема, заважає російському експорту, який продовжував діяти навіть після 1 квітня. Наразі держави Центральної Азії шукають рішення, які допоможуть їхнім внутрішнім ринкам.

Що ще відомо про ситуацію з країнами Азії

Киргизстан дійсно залежить від постачань з Росії, адже імпортує звідти 90 – 95% усього обсягу пального. Країна вже запроваджує заходи на тлі дефіциту бензину.

Водночас Казахстан навпаки погодився допомогти Росії у цій паливній кризі. Постачання бензину слід очікувати у липні та серпня.