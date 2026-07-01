Паливна криза вже на Далекому Сході: бензину бракує, а черги на АЗС кілометрові

Паливна криза огорнула вже майже всі регіони Росії. У Забайкальському краї та Іркутській області навіть запровадили режим "підвищеної готовності". У регіонах вже фіксують кілометрові черги на заправках.

Як паливна криза розгортається у Росії

Один з місцевих мешканців розповів, що 29 червня він їздив по заправках міста та дивувався подіям, про що пише BBC.

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Він зазначив, що люди ніби збожеволіли. Росіянин встав у чергу о сьомій вечора, а ближче до півночі на заправці сказали, що приблизно 20 машин ще заправлять та зачиняться.

Водночас одна з найдовших черг утворилася 28 червня в Уфі – 803 автомобілі.

А 26 червня в Читі зняли на відео чергу завдовжки 4 кілометри.

Мешканець міста розказав, що люди стоять у чергах цілодобово, а потім отримують по 30 літрів бензину. Але цього не вистачає тим, чия робота пов'язана з перевезеннями. Трохи краща ситуація у далекобійників: вони по раціях запитують один одного, де можна швидше проскочити чергу.

Російський Далекий Схід традиційно страждає від перебоїв із постачанням під час дефіциту пального в країні через складну логістику – його забезпечують лише кілька нафтопереробних заводів,

– йдеться у матеріалі.

Так на майже 340 тисяч жителів Чити припадає чотири заправки "Роснефти. А зараз 50 літрів бензину на машину продають лише на двох заправках на федеральних трасах – "Амур" та "Байкал".

У самому ж місті наливають по 15 літрів. І це найжорсткіше обмеження в Росії.

Виконувач обов'язків віцепрем'єра уряду Забайкальського краю Павло Волков заявив, що серед причин кризи нібито "традиційне зростання літнього попиту на пальне". Причинами він назвав збільшення потреби серед сільгоспвиробників, видобувних галузей".

Волков додав, що боротися зі "зростанням попиту" зараз складніше через падіння пропозиції на ринку.

Схожа ситуація спостерігається і в центрі Іркутську. Влада області вже заборонила наливати пальне в каністри та обмежила заправку одним автомобілем та лише 50 літрами на бак.

Таким чином, криза охопила вже більшість російських регіонів. І чим складніша логістика, тим жорсткіше діють обмеження щодо бензину та дизелю. Це, зокрема, впливає на життя населення.

Що ще відомо про паливну кризу

Дефіцит бензину у Росії визнала влада. Однак, причиною у Кремлі називають великий попит на пальне.

Зокрема, криза змусила зрости ціни на пальне. На деяких АЗС вартість вже перевищала 100 рублів за літр.