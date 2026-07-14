Паливна криза дісталася "житниці" Сибіру: влада хоче оголосити надзвичайний стан

Через дефіцит пального в Алтайському краї Росії ситуація склалася вкрай складна. Найбільший виробник сільськогосподарської продукції в Сибіру не може зібрати врожай і очікує зупинки житлово-комунального господарства.

Яка ситуація в Алтайському краї

Гостра паливна криза охопила Бурлинський район краю. Його влада вже просить уряд регіону ввести режим надзвичайної ситуації через нестачу пального, пише The Moscow Times.

Місцеві очільники провели термінову нараду щодо ситуації із постачанням пального. На ній наголосили, що наразі заправляти у звичайному режимі здатні лише поліцію, пожежників, лікарні та енергетиків.

На інші потреби ні дизелю, на бензину немає. Навіть комунальним службам не можуть виділити пальне, не кажучи вже про аграріїв, які не можуть чекати зі збором врожаю.

Ситуація у сфері житлово-комунального господарства та сільського господарства оцінюється як вкрай напружена. У цих галузях існує високий ризик зупинки поточної діяльності через нестачу пального,

– підкреслила районна адміністрація.

За словами чиновників, дві єдині приватні АЗС району вже простоюють пусткою кілька тижнів. Відтак, місцеві змушені їхати до інших регіонів за пальним і чекати там в чергах по 5 – 6 годин.

Чи введуть режим НС у районі, поки невідомо. Учора влада Алтайського краю заявила, що намагається домовитися з урядом про пальне хоча б для аграріїв. Адже торік місцеві підприємства забезпечили 28,8% усього сільськогосподарського виробництва Сибіру.

Яка ситуація в інших регіонах

Схожі проблеми спостерігаються й в інших регіонах Росії.

Нещодавно місцевий депутат Іркутської області попереджав про ризик повної зупинки всього сільського господарства.

На проблеми скаржаться аграрії Півдня Росії, Центрально-Чорноземного району та Поволжя.

А депутатка Державної думи від Алтайського краю Марія Прусакова взагалі заявила, що паливна криза може "призвести до продовольчої катастрофи" в Росії.

Люди не знають, як їм проводити заготівлю сіна, а врожай може залишитися на полях… Збиральна кампанія в аграрних регіонах сьогодні фактично перебуває під загрозою,

– наголосила депутатка.

Тож наслідки паливної кризи, спровокованої українськими ударами по нафтопереробці Росії, сягають значно глибше черг на АЗС. Продовольча безпека держави-агресорки опинилася під загрозою.

Проблему поглиблює той фактор, що аграрії мають усього 7 -10 днів для збирання врожаю після дозрівання зерна. Але влада не здатна швидко забезпечити у великих масштабах постачання дизелю по країні, адже його виробництво впало майже на 40%.