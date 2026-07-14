Какова ситуация в Алтайском крае

Острый топливный кризис охватил Бурлинский район края. Его власти уже просят правительство региона ввести режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива, пишет The Moscow Times.

Местные руководители провели экстренное совещание по поводу ситуации с поставками топлива. На нем было отмечено, что в настоящее время в обычном режиме заправлять топливом могут только полицию, пожарных, больницы и энергетиков.

На другие нужды ни дизеля, ни бензина нет. Даже коммунальным службам не могут выделить топливо, не говоря уже об аграриях, которые не могут откладывать уборку урожая.

Ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства и сельского хозяйства оценивается как крайне напряженная. В этих отраслях существует высокий риск остановки текущей деятельности из-за нехватки топлива,

– подчеркнула районная администрация.

По словам чиновников, две единственные частные АЗС района уже простаивают без дела несколько недель. Поэтому местные жители вынуждены ездить в другие регионы за топливом и ждать там в очередях по 5–6 часов.

Введут ли в районе режим чрезвычайной ситуации, пока неизвестно. Вчера власти Алтайского края заявили, что пытаются договориться с правительством о топливе хотя бы для аграриев. Ведь в прошлом году местные предприятия обеспечили 28,8% всего сельскохозяйственного производства Сибири.

Какова ситуация в других регионах

Подобные проблемы наблюдаются и в других регионах России.

Недавно местный депутат Иркутской области предупреждал о риске полной остановки всего сельского хозяйства.

На проблемы жалуются аграрии Юга России, Центрально-Черноземного района и Поволжья.

А депутат Государственной Думы от Алтайского края Мария Прусакова вообще заявила, что топливный кризис может "привести к продовольственной катастрофе" в России.

Люди не знают, как им проводить заготовку сена, а урожай может остаться на полях… Уборочная кампания в аграрных регионах сегодня фактически находится под угрозой,

– подчеркнула депутат.

Поэтому последствия топливного кризиса, спровоцированного украинскими ударами по нефтеперерабатывающим предприятиям России, выходят далеко за рамки очередей на АЗС. Продовольственная безопасность государства-агрессора оказалась под угрозой.

Проблему усугубляет тот фактор, что у аграриев есть всего 7–10 дней для уборки урожая после созревания зерна. Но власти не в состоянии быстро обеспечить в больших масштабах поставки дизельного топлива по стране, ведь его производство сократилось почти на 40%.