Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, откуда россияне могут загружать такие суда и по какому маршруту они направляются к полуострову. Он также назвал объект, поражение которого способно перекрыть не только перевозку топлива, но и переброску военной техники между российскими флотилиями.

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Россия перебрасывает топливо в Крым небольшими танкерами

Из-за проблем с сухопутным маршрутом и паромными переправами россияне пытаются поставлять топливо в оккупированный Крым через Азовское море. Для этого они используют небольшие танкеры, ведь мелководье не позволяет полностью загружать крупные суда.

Азовское море мелкое, максимальная глубина там около 14 метров. Поэтому даже крупные суда не могут загружаться полностью, и фактически 5–7 тысяч тонн – это предел, который можно перевозить по такому маршруту,

– пояснил Свитан.

Именно к этому классу относились два подвергшихся удару танкера, каждый из которых мог перевозить примерно по 7 тысяч тонн топлива. По объему это около 200 железнодорожных цистерн, поэтому даже небольшие суда способны обеспечивать значительную часть потребностей российских войск на полуострове.

Россияне теперь будут пытаться доставлять топливо в Крым мелкими танкерами по 5–7 тысяч тонн. Загружать их можно в Таганроге, Ростове или доставлять топливо с Волги через Волго-Донский канал,

– отметил военный эксперт.

Маршрут может начинаться у российских нефтеперерабатывающих предприятий на Волге, после чего топливо по речной системе поступает к Дону, Ростову и Азовскому морю. Оттуда танкеры направляются в сторону Крыма, обеспечивая в первую очередь воинские части оккупантов.

Удар по Волго-Донскому каналу может разорвать маршрут снабжения

Чтобы системно перекрыть перевозку топлива в оккупированный Крым, нужно наносить удары не только по танкерам, но и по самому маршруту. Ключевым звеном этой логистики является Волго-Донский канал, через который грузы с Волги попадают в Дон, а оттуда – в Ростов и Азовское море.

Этот трафик нужно однозначно остановить, причем начинать именно с Волго-Донского канала. Там всего несколько шлюзов: если их вывести из строя, можно перерезать водное сообщение между Волгой и Доном,

– пояснил Свитан.

Остановка работы шлюзов затруднит не только поставки топлива для российских воинских частей в Крыму. По этому же маршруту оккупанты могут перевозить боеприпасы и другое военное имущество, поэтому удар по каналу будет иметь гораздо более широкий эффект.

Это перекроет не только переброску топлива и военной амуниции. Россияне также лишатся возможности перемещать ракетные катера по внутренним водным путям,

– подчеркнул военный эксперт.

Такие катера строят на Балтике, в частности в районе Калининграда и Санкт-Петербурга, после чего через систему каналов их могут перебрасывать в Каспийскую или Черноморскую флотилии. Волго-Донский канал фактически соединяет различные морские направления России и позволяет маневрировать силами без выхода в открытые международные воды.

Поражение нескольких шлюзов способно одновременно нанести удар по снабжению Крыма и ограничить передвижение российского флота. Это сделает восстановление маршрута значительно сложнее, чем замена отдельного поврежденного танкера.

Свитан назвал ключевой маршрут снабжения Крыма: смотрите видео