Акциз на пальне повернуть: чи чекати нового стрибка цін

Акциз на пальне можуть найближчим часом повернути. Однак це рішення не матиме сильного впливу на вартість бензину, дизелю та автогазу.

Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на брифінгу.

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Що буде з цінами на пальне

Відповідне рішення не вплине на вартість пального через те, що світові ціни на нафту продовжують падати. Нагадаємо, що нещодавно ціни на нафту досягли піврічного мінімуму – марка нафти Brent 17 серпня коштує майже 92 долари, за даними Finance!Yahoo.

Сергій Куюн зазначив, що цінових стрибків на автозаправних станціях не буде. Але, попри це, податок в структурі ціни з'явиться.

Вчора були гарні новини, що нафта впала до 92 доларів за барель, відповідно ціни на нафтопродукти зараз попадають на світовому ринку. Ціни закупівельні будуть знижуватися. І зараз дуже гарний момент, щоб ввести ці акцизи. І для споживача це пройде непомітно,

– розповів Сергій Куюн.

Експерт вважає, що пропозиція Кабміну щодо однакових акцизів на пальне є правильною – це близько 4 гривень на літр.

"Це 8% від ціни бензину або дизпалива і більше 10% на скраплений газ", – додав він.

Що відомо про акциз на пальне

Нагадуємо, що у березні Верховна Рада скасувала стягнення акцизів на пальне у зв'язку з загостренням кризи на українському ринку пального.

Однак, вже у липні ситуація на ринку пального стабілізувалася, за інформацією від Мінінфраструктури.

Також, відомство наголосило, що ставка акцизу на бензин в Україні є нижчою, порівняно з країнами-членами Євросоюзу – на рівні 100 євро за 1 000 літрів.

Відтак:

Німеччина – 654,5 євро;

Польща – 276,8 євро;

Румунія – 373,3 євро;

Словаччина – 555 євро.

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