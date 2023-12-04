На українських АЗС поступово дешевшає пальне

На тлі поступового зростання пропозиції пального на українських АЗС знизились ціни на бензин та дизель. У деяких мережах знижки сягають майже трьох гривень за літр.

Що відбувається з цінами

Впродовж останнього тижня листопада ситуація на ринку пального в Україні залишалася практично незмінною. У перші дні грудня середня роздрібна ціна на пальне в Україні знизилась. Відносно стабільними залишаються лише ціни на автогаз.

Читайте також Блокада українського кордону: якою буде ціна пального у грудні

Впродовж 1 – 4 грудня середні роздрібні ціни на пальне були такі:

бензин А-95 — 54,07 гривні за літр (- 00,26 копійки);

бензин А-95+ — 57,12 гривні за літр (- 00,45 копійки);

дизпальне — 54,03 гривні за літр (- 00,25 копійки).

У деяких мережах ціни знизились ще суттєвіше. Наприклад, у мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 гривню за літр. Зараз він коштує 56,99 гривні.

А на АЗС столичної мережі KLO ціна знизилася на 1,2 гривні на всі види пального. Тепер бензин А-95 коштує там 53,19 гривні, а дизпаливо — 53,09 гривні.

На 1 – 2,8 гривні за літр знизились ціни в мережах Ovis, VostokGaz, Neftek та інших.

Ситуація на ринку пального

Внаслідок блокування польського кордону, яке триває вже понад 20 днів, в Україні виникли перебої з постачанням пального. Особливо негативно це позначилося на цінах на автогаз, який на певний період став дефіцитним.

! Саме через польський кордон автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу. Загалом вартість газу вже зросла на 30%.

Ситуація на ринку пального стабілізувалася завдяки тому, що частка дизпального та бензину, які ввозилися саме через польський кордон, є значно меншою та складає всього 10% від загальних поставок. Такий розподіл спричинив швидке адаптування ринкових учасників до нових умов.